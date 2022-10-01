В результате обстрела россиянами гражданской автоколонны возле села Куриловка Купянского района Харьковщины погибли 24 человека, среди них беременная женщина и 13 детей .

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram , и.о. главы СБУ Василий Малюк.

Как сообщил Синегубов со ссылкой на полицию Харьковщины, обстрел произошел 25 сентября около 9.00.

"24 человека, среди них – беременная женщина и 13 детей. Такие ужасные последствия обстрела колонны из семи автомобилей оккупантами между поселками Куриловка и Песчаное, что в Купянском районе. Это так называемая "серая зона". Россияне почти в упор обстреляли гражданских", – говорит Синегубов.

По данным СБУ, нескольким людям удалось спастись, сейчас они дают показания.

В настоящее время устанавливаются лица убитых россиянами граждан, идет всестороннее документирование и сбор доказательств этого преступления для Международного уголовного суда.

"Зверское нападение на гражданских лиц совершила диверсионно-разведывательная группа оккупантов - они из стрелкового оружия почти в упор расстреляли шесть стариков и один грузовик "ГАЗель", - говорит Василий Малюк.

Напомним, ВСУ загнали оккупантов в "котел" - назван участок фронта.

Также сообщалось, что россияне стерли с лица земли целый населенный пункт.

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