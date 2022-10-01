В своем выступлении 30 сентября Путин упомянул о ядерных ударах США по Японии в 1945 году. Однако перед тем его пресс-секретарь Песков сообщил, что оккупированные территории Украины теперь Россия, и нападение на них – это нападение на Россию, но слушать его не нужно.
Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.
Фейгин отметил, что западные союзники не лгут Путину, когда предупреждают его о последствиях возможного применения ядерного оружия в Украине. Как минимум, абсолютно точно будет уничтожена вся российская группировка в Украине.
"Полетят Томагавки, полетят самолеты, и не будет Черноморского флота, не будет вообще ничего, никаких войск не останется. Путин может поэкспериментировать, но пока все это понт",– заметил российский правозащитник.
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Он продолжил, что на слова Пескова реагировать не следует. Пресссекретарь Путина не является источником, озвучивающим решение.
"Почему-то на этот счет Патрушев молчит. Он точно отвечает за доктрину, потому что является одним из главных ее авторов. Риторика по инерции сохраняется, они пытаются запугать кого-то и взять на понт", - подчеркнул Фейгин.
Российский правозащитник сказал, что Украине следует и дальше не признаваться в ударах по Крыму, поскольку россияне сами говорят, что "хлопок" связан с нарушением техники безопасности. В частности, на угрозы можно отвечать тем, что к вечеру украинцы уничтожат российскую группировку в Лимане.
"И что вы сделаете? Ничего! Это территория Украины, а не России. Речь идет о боевых действиях не в Ростове или Сызрани, а на территории Украины", - подчеркнул он.
Напомним, полковник ФСБ в отставке рассказал о плане Путина и зачем ему аннексия.
Тем временем появились подробности и видео "котла" для россиян в районе Лимана.
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