В своем выступлении 30 сентября Путин упомянул о ядерных ударах США по Японии в 1945 году. Однако перед тем его пресс-секретарь Песков сообщил, что оккупированные территории Украины теперь Россия, и нападение на них – это нападение на Россию, но слушать его не нужно.

Об этом 24 канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин.

Фейгин отметил, что западные союзники не лгут Путину, когда предупреждают его о последствиях возможного применения ядерного оружия в Украине. Как минимум, абсолютно точно будет уничтожена вся российская группировка в Украине.

"Полетят Томагавки, полетят самолеты, и не будет Черноморского флота, не будет вообще ничего, никаких войск не останется. Путин может поэкспериментировать, но пока все это понт",– заметил российский правозащитник.

Он продолжил, что на слова Пескова реагировать не следует. Пресссекретарь Путина не является источником, озвучивающим решение.

"Почему-то на этот счет Патрушев молчит. Он точно отвечает за доктрину, потому что является одним из главных ее авторов. Риторика по инерции сохраняется, они пытаются запугать кого-то и взять на понт", - подчеркнул Фейгин.

Российский правозащитник сказал, что Украине следует и дальше не признаваться в ударах по Крыму, поскольку россияне сами говорят, что "хлопок" связан с нарушением техники безопасности. В частности, на угрозы можно отвечать тем, что к вечеру украинцы уничтожат российскую группировку в Лимане.

"И что вы сделаете? Ничего! Это территория Украины, а не России. Речь идет о боевых действиях не в Ростове или Сызрани, а на территории Украины", - подчеркнул он.

Напомним, полковник ФСБ в отставке рассказал о плане Путина и зачем ему аннексия.

Тем временем появились подробности и видео "котла" для россиян в районе Лимана.

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