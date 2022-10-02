В давке пострадали более трехсот человек, по меньшей мере 129 погибли. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.

ЧП произошло в ночь на воскресенье, 2 октября, на индонезийском острове Ява после футбольного матча на стадионе Канджурухан в Маланге. Недовольные проигрышем своей команды болельщики выбежали на поле, образовалась давка, во время которой людей буквально затоптали.

Беспорядки начались после матча индонезийских команд Arema и Persebaya Surabaya. Недовольные проигрышем Arema со счетом 2:3, болельщики выбежали на футбольное поле. Начались потасовки, полиция применила слезоточивый газ. В панике сотни людей побежали к выходам: некоторые задохнулись в хаосе, другие были затоптаны.

Число погибших на стадионе достигло 129 человек, среди них - двое полицейских.

Более 300 человек срочно доставили в больницы, но многие умерли еще в пути. Число погибших, вероятно, будет расти, ведь многие пострадавшие в тяжелом состоянии.

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