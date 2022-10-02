К северу от освобожденного города Лиман Донецкой области в направлении Сватово оборона российских оккупантов недавно стала "дырявой".

Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 220 день полномасштабного вторжения рф.

"Злые языки утверждают, что на севере в сторону Сватово беда развивается для россиян. Темпы продвижения такие, что не знаешь, как это квалифицировать. Обороны нет. Дырявая оборона. Их дернули под Лиман", — заявил Арестович.

При этом советник ОП подчеркнул, что российские оккупанты допускают ошибку за ошибкой.

"Лиман и ближайшие населённые пункты «вышли из состава Российской Федерации». Не пробыв там 24 часа. С военной точки зрения не имело смысла удерживать Лиман так долго. Но Владимир Владимирович решил покричать со сцены «Ура!» на фоне надежды на победу, а не разгрома и отступления. Хотя судьба города была предрешена", — добавил эксперт в своем Telegram-канале.

За это шоу, по словам Арестовича, путину пришлось заплатить около полутора тысяч жизней своих военных.

"Дальше назначить виновного и перейти к обороне севера Луганской области. Которая тоже готовится «выходить из состава РФ». С нашей же стороны идёт плановая работа по деоккупации. Проводиться она будет до полного освобождения всех наших территорий", — подчеркнул советник ОП.

Напомним, полковник ФСБ в отставке рассказал о плане Путина и зачем ему аннексия.

Тем временем появились подробности и видео "котла" для россиян в районе Лимана.

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