Россия еще может выйти из войны и не развалиться, но для этого необходимо, в частности, отстранить диктатора владимира путина от власти.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ТСН.

"Россия не может именно сейчас остановиться, потому что это только ускорит ее разделение и разрушение. Россия загнала себя в тупик, из него еще реально выйти. Это признание, что все это произошло ошибочно, выход за админграницы 1991 года и начало выстраивания какого-то диалога с всем миром. Но это автоматически означает трансфер власти", – объяснил Буданов.

По его словам, в рф уже идут определенные подготовительные процессы к устранению путина от власти.

"Есть соперничество, это не один кандидат [в преемники путина], их несколько. Об определенных из них информация в СМИ просачивается, определенных — нет", - убежден глава разведки.

Буданов также добавил, что трансфер власти в рф может иметь положительные последствия для Украины только при определенных условиях.

"Он даст Украине плюс только в одном случае – если они примут эту парадигму восприятия мира, захотят видоизмениться. Это первое условие. Второе – мы четко сделаем выводы о том, что было эти все годы, и будем правильно выстраивать нашу жизнь. Во всех других случаях это ничего не изменит", – подчеркнул глава ГУР.

Напомним, полковник ФСБ в отставке рассказал о плане Путина и зачем ему аннексия.

Тем временем появились подробности и видео "котла" для россиян в районе Лимана.

Кроме того, Politeka.net писала, что в рядах российских элит нарастает паника.