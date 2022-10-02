Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ТСН.
"Россия не может именно сейчас остановиться, потому что это только ускорит ее разделение и разрушение. Россия загнала себя в тупик, из него еще реально выйти. Это признание, что все это произошло ошибочно, выход за админграницы 1991 года и начало выстраивания какого-то диалога с всем миром. Но это автоматически означает трансфер власти", – объяснил Буданов.
По его словам, в рф уже идут определенные подготовительные процессы к устранению путина от власти.
"Есть соперничество, это не один кандидат [в преемники путина], их несколько. Об определенных из них информация в СМИ просачивается, определенных — нет", - убежден глава разведки.
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Буданов также добавил, что трансфер власти в рф может иметь положительные последствия для Украины только при определенных условиях.
"Он даст Украине плюс только в одном случае – если они примут эту парадигму восприятия мира, захотят видоизмениться. Это первое условие. Второе – мы четко сделаем выводы о том, что было эти все годы, и будем правильно выстраивать нашу жизнь. Во всех других случаях это ничего не изменит", – подчеркнул глава ГУР.
Напомним, полковник ФСБ в отставке рассказал о плане Путина и зачем ему аннексия.
Тем временем появились подробности и видео "котла" для россиян в районе Лимана.
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