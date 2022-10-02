Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что авто с 4 гражданскими жителями области наткнулось на мину в лесу близ Шестовицы. Все погибли.

"К сожалению, люди проигнорировали предупредительные знаки, а также временный запрет на посещение лесов. На месте происшествия сейчас работают правоохранители и пиротехники ГСЧС.❗️В очередной раз подчеркиваю: в области проведено экспресс разминирование (поля, домохозяйства, обочины у магистралей), сплошное же - займет годы", - подчеркнул Чаус.

Кроме того, 2 октября в 8:45 в Ахтырском районе Сумской области на вражеской мине взорвался автомобиль связных АО "Укртелеком". Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Автомобиль съехал на обочину дороги у телебашни. В салоне было 4 человека. Трое пострадавших в больнице. Один, который был водителем, погиб на месте от полученных травм. На месте работают правоохранители, обстоятельства происшествия выясняются.

Как добавил глава ОВА, Ахтырский район остается одной из самых заминированных территорий Сумской области.

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