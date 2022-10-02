По состоянию на 2 октября Украина провела с россией 24 обмена. Из российского плена вернули 808 человек.
Об этом в своем Telegram-канале рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Она также напомнила, что еще в начале широкомасштабного вторжения россии постановлением Кабмина был создан Координационный штаб по обращению с военнопленными.
"Очень важно, чтобы люди, которые сегодня разыщут своих родственников и друзей, во-первых, имели четкую информацию и знали, куда обращаться, и, во-вторых, чтобы общество знало, что происходит с освобожденными пленными", - отметила она.
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Маляр также подчеркнула, что Украина выполняет все нормы Женевских конвенций по вопросам обращения с военнопленными.
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