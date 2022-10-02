По состоянию на 2 октября Украина провела с россией 24 обмена. Из российского плена вернули 808 человек.

Об этом в своем Telegram-канале рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она также напомнила, что еще в начале широкомасштабного вторжения россии постановлением Кабмина был создан Координационный штаб по обращению с военнопленными.

"Очень важно, чтобы люди, которые сегодня разыщут своих родственников и друзей, во-первых, имели четкую информацию и знали, куда обращаться, и, во-вторых, чтобы общество знало, что происходит с освобожденными пленными", - отметила она.

Маляр также подчеркнула, что Украина выполняет все нормы Женевских конвенций по вопросам обращения с военнопленными.

Напомним, полковник ФСБ в отставке рассказал о плане Путина и зачем ему аннексия.

Тем временем появились подробности и видео "котла" для россиян в районе Лимана.

Кроме того, Politeka.net писала, что в рядах российских элит нарастает паника.