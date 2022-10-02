В Новомосковске на Днепропетровщине приговор получил боец ВСУ, который не выполнил приказ командира батальона и покинул позиции подразделения в Луганской области.
Информация об этом обнародована в Едином государственном реестре судебных решений.
Отмечается, что уроженец г. Черкассы, призванный во время мобилизации в должности старшего стрелка в военном звании «старший солдат», получил в городе Бахмут устный приказ от командира выбыть в место расположения батальона в город Северодонецк Луганской области для обеспечения выполнения поставленной задачи подразделения, где он должен был выполнять обязанности по несению военной службы, осуществлять охрану и оборону определенных позиций, а также обеспечивать отражение атак противника с целью предотвращения прорыва российско-оккупационными войсками в определенном районе.
Но прибывший в город осужденный открыто заявил о своем нежелании нести военную службу на боевых позициях в определенном районе и без разрешения командования покинул месторасположение подразделения воинской части в районе выполнения задач и бежал в г. Бахмут Донецкой области.
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