Украина хочет вступить в НАТО по такой же процедуре, как Финляндия и Швеция.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире единого телемарафона сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

По его словам, в ОП сейчас наблюдают за процессом присоединения к блоку этих государств.

«Две страны - Швеция и Финляндия - движутся в НАТО без Плана действий по членству. Украина внимательно следит за этим процессом и увидела, что на самом деле, когда речь идет о том, что нельзя без ПДЧ, оказалось, что можно. Украина учитывала эти реалии, подавая заявку в пятницу. Украина также не против идти тем путем», - заявил Жовква.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поблагодарил страны Восточной Европы за поддержку в вопросе присоединения к НАТО, а также поблагодарил за осуждение попытки России аннексировать украинские территории.

Также напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление относительно освобождения Лимана.

«Это свидетельствует о том, что украинцы достигают прогресса, способны отбросить российские войска благодаря мужеству, своей храбрости, своим умениям, но и, конечно, современному оружию, которое предоставляют Соединенные Штаты и другие союзники», - подчеркнул Столтенберг.

Тем временем в США также заговорили об ударе россии по аэропортам Польши.

«Если путин решит, что вооружение НАТО, Европы и США для Украины приведет к его поражению и подорвет контроль над властью, он ударит по точкам, по которым проходят поставки», —предупредил сенатор США Марко Рубио.

Напомним, Путин пожалел, что начал воплащение своего коварного плана с Украины.

Также сообщалось, что болезнь Путина прогрессирует - названы диагнозы.