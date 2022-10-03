Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире единого телемарафона сообщил замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква.
По его словам, в ОП сейчас наблюдают за процессом присоединения к блоку этих государств.
«Две страны - Швеция и Финляндия - движутся в НАТО без Плана действий по членству. Украина внимательно следит за этим процессом и увидела, что на самом деле, когда речь идет о том, что нельзя без ПДЧ, оказалось, что можно. Украина учитывала эти реалии, подавая заявку в пятницу. Украина также не против идти тем путем», - заявил Жовква.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поблагодарил страны Восточной Европы за поддержку в вопросе присоединения к НАТО, а также поблагодарил за осуждение попытки России аннексировать украинские территории.
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Также напомним, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал заявление относительно освобождения Лимана.
«Это свидетельствует о том, что украинцы достигают прогресса, способны отбросить российские войска благодаря мужеству, своей храбрости, своим умениям, но и, конечно, современному оружию, которое предоставляют Соединенные Штаты и другие союзники», - подчеркнул Столтенберг.
Тем временем в США также заговорили об ударе россии по аэропортам Польши.
«Если путин решит, что вооружение НАТО, Европы и США для Украины приведет к его поражению и подорвет контроль над властью, он ударит по точкам, по которым проходят поставки», —предупредил сенатор США Марко Рубио.
Напомним, Путин пожалел, что начал воплащение своего коварного плана с Украины.
Также сообщалось, что болезнь Путина прогрессирует - названы диагнозы.