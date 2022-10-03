Военные рф, уцелевшие во время освобождения Лимана, бежали во временно захваченное Счастье Луганской области.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Некоторым уцелевшим в Лимане немного повезло - им удалось убежать подальше, к Счастью. Так, 30 сентября в районе этого города была обнаружена колонна из гражданских автомобилей и микроавтобусов, в которой насчитывалось более 200 военнослужащих из состава 2-го армейского корпуса российских войск", – рассказал Гайдай.

По его словам, раненые россияне ежедневно поступают в медицинские учреждения Старобельска. Вблизи одной из больниц даже обустроен блокпост.

Между тем, Генштаб ВСУ обнародовал новые цифры потерь российских захватчиков. Так, к утру 3 октября количество убитых оккупантов достигло около 60 430 тыс. человек.

Также в Сети появились кадры, на которых, как сообщает издание The Guardian, показаны остатки российской колонны, пытавшейся вырваться из Лимана.

Добавим, что в свою очередь представитель Восточной группировки Сергей Череватый в эфире телемарафона сообщил, что ВСУ физически уничтожили часть российских военных в направлении Лимана, часть — взяли в плен, а часть смогла определенными колоннами или малыми группами выйти.

Подчеркнем, что контрнаступление ВСУ продолжается, но всех просят соблюдать информационную тишину.

«Не извещайте даже положительные, на ваш взгляд, новости о действиях наших подразделений. Преждевременное утечение информации может стоить жизни как воинам-освободителям, так и мирным жителям тех населенных пунктов, где идет военная операция», — сообщило Оперативное командование «Юг».

Напомним, что по некоторым данным, Путин неизлечимо болен и с каждым днем ​​его состояние ухудшается.

Также сообщалось, что российский лидер уже пожалел, что приступил к реализации своего коварного плана с нападению на Украину.

Кроме того, Politeka.net писала о гибели Героя, руководившего "призраками Киева".