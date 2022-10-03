В Сети появился отрывок из дневника российского захватчика, который участвовал в боях на территории Украины в первые дни после вторжения рф.

Как сообщает Politeka.net, отрывок дневника обнародовал исполнительный директор Украинского института будущего, экс-советник главы МВД Виктор Андрусив.

По словам Андрусива, в дневнике российский оккупант также описывает несколько дней до вторжения.

«Поскольку записи оканчиваются 26 числа, подозреваю, что был ранен или погиб. Выбрал самое интересное. Очень интересное чтиво о 2 армии мира и "ехали на учения, ничего не знали», - прокомментировал мемуары захватчика Андрусив.

Так, российский военнослужащий в записях отмечает, что офицеры понимали, что «война неизбежна», сначала им говорили, что «едем прикрывать границу с Украиной», а потом поступили новые приказы, среди которых «в каждой роте иметь флаг РФ, ВДВ и знамя победы.

В записи, датированной 23 февраля, оккупант сообщает, что всем стало понятно, что «до войны осталось меньше суток» и они получили карты Херсона, Николаева а также задачу – "совершить рейд по территории противника и вийти к мостам через Днепр".

«Там должен высадится воздушный десант и удерживать мосты до нашего подхода. На все про все 7 часов», - говорится в записях оккупанта.

Также неизвестный военнослужащий описывает первые бои с украинскими защитниками.

«В 7:40 перешли границу. Правее идет бой. Батальоны 33 и 255 полков прорывают оборону противника. Наши колонны идут следом. Начинает выходит из строя техника. Пехоту пересаживаем на другие машины. Механики остаются. 2 раза ламались машини на которых я ехал. Первый бой... Боевые машины стреляют по камазам, они вышли на нас. Начинают рваться снаряды…», - описывает нападение на Украину оккупант.

Происходящее вокруг россиянин сравнивает с адом:

«…Вдруг впереди один оглушительный взрыв, гриб огня, второй, третий, не видно что происходит. Ночь, все горит, трассеры летают, грохот, взрывы. Наверно это и есть ад».

Также россянин рассказывает, что в бою они расстреляли свою же колонну.

«Утром готовились пробиватся к мостам с бурятами... топлива на 40-60 км, боеприпасы заканчиваются... с ком дивизии связи нет», - указано в короткой записи, датированной 25 февраля.

Напомним, в Сети также появились кадры сожженной колонны оккупантов, которые пытались вырваться из Лимана.

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