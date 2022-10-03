Когда путин окончательно осознает, что проигрывает войну в Украине, он может нанести удары по польским аэропортам, через которые поступает западное вооружение для ВСУ. Такое заявление сделал сенатор США Марко Рубио в эфире телеканала CNN.
Он уточнил, что на такой отчаянный шаг путина может вынудить ситуация на фронте. Сейчас она плачевна, если путин поймет, что проигрывает в Украине из-за поставок вооружений Западом, то "вполне возможно, что он может в конечном итоге нанести удар по некоторым из этих точек распределения, через которые проходят поставки, в том числе в Польше".
"Много говорят о ядерных ударах, но меня беспокоит возможная российская атака внутри территории НАТО. Например, нацеленная на аэропорт в Польше или какой-то другой распределительный пункт", - сказал Рубио, добавив, что НАТО на такой удар будет отвечать.
Ранее мы писали, что глава Чечни рамзан кадыров и владелец ЧВК "Вагнер" евгений пригожин подорвали публичное лидерство российского диктатора владимира путина. Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны. В ISW напомнили, что кадыров 1 октября обвинил российское военное командование в неспособности оперативно отреагировать на ухудшение ситуации вокруг Лимана. Пригожин повторил критику. Их заявления повлияли на российское информационное пространство. По мнению экспертов, кадыров и пригожин сломали кремлевский нарратив, пытавшийся смягчить удар поражения вокруг Лимана.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Младшему было 18 лет: появились фото с места трагической гибели пяти человек
Суд вынес вердикт бойцу ВСУ: в чем его вина
В рф уже готовятся отстранить путина от власти, есть несколько кандидатов в преемники: в ГУР выдали детали
Напомним, "Все подходит к концу": болезнь Путина прогрессирует и необратима, назван диагноз.
Как сообщала Politeka, Жалел, что начал с Украины: масштабный план Путина терпит крах.
Также Politeka писала, что Пытались вырваться из Лимана: как теперь выглядит колонна оккупантов после встречи с ВСУ.