Путин может нанести удар по аэропортам в Польше, через которые поступает западная военная помощь для Украины.

Когда путин окончательно осознает, что проигрывает войну в Украине, он может нанести удары по польским аэропортам, через которые поступает западное вооружение для ВСУ. Такое заявление сделал сенатор США Марко Рубио в эфире телеканала CNN.

Он уточнил, что на такой отчаянный шаг путина может вынудить ситуация на фронте. Сейчас она плачевна, если путин поймет, что проигрывает в Украине из-за поставок вооружений Западом, то "вполне возможно, что он может в конечном итоге нанести удар по некоторым из этих точек распределения, через которые проходят поставки, в том числе в Польше".

"Много говорят о ядерных ударах, но меня беспокоит возможная российская атака внутри территории НАТО. Например, нацеленная на аэропорт в Польше или какой-то другой распределительный пункт", - сказал Рубио, добавив, что НАТО на такой удар будет отвечать.

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