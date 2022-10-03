Не все представители так называемой "кремлевской верхушки" разделяют имперские амбиции старого диктатора путина и ищут возможности уйти от российского лидера, чтобы спасти свое состояние. Об этом заявил представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, отдельные представители кремлевской верхушки сами находятся в поиске каналов и коммуникаций с Западом и Украиной. Российские "элиты" хотят обезопасить себя, свое состояние и отмежеваться от диктатора. Фамилии представитель ГУР отказался назвать, потому что они "еще могут понадобиться".

"Поэтому пусть они пока будут скрытые. Однако, можно констатировать, что среди военно-политического руководства, особенно среди бизнес-элиты сегодняшней путинской россии, далеко не все в восторге от той каши, которую заварил "коллективный путин" и в самом деле помешанный диктатор. Далеко не все разделяют исторические позиции Медведева, Патрушева и др. С каждым новым уровнем такой эскалации, с каждой новой волной мобилизации, с каждым новым процентом падения рейтинга путина, или, безусловно, новыми успехами Вооруженных Сил по освобождению оккупированных территорий, эта партия мира внутри россии, безусловно будет усиливаться", – говорит Юсов.

Представитель ГУР Минобороны уверен: путина ждет фиаско. Вопрос только в том, что ждет диктатора: политическое фиаско, международный трибунал, дворцовый переворот или суд Линча на улице.

Напомним, "Все подходит к концу": болезнь Путина прогрессирует и необратима, назван диагноз.

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