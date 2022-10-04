Страшная трагедия произошла в Сквире Киевской области, там водитель насмерть сбил двух девочек.

Как сообщили в полиции, водитель Volkswagen совершив наезд на девушек 6 и 8 лет, не остановился, продолжил движение, но не справился с управлением и въехал в дерево.

Выбравшись из салона, мужчина снова пытался скрыться, но его остановили очевидцы трагедии.

Одна из девочек погибла на месте происшествия, вторую пытались спасти, но не смогли.

Сейчас виновник аварии находится под стражей, по предварительным данным, на момент ДТП он был трезв.

Открыто уголовное производство по [ч.3, ст. 286 УК].

«После вручения сообщения о подозрении следователи в обязательном порядке обратятся в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Виновнику ДТП грозит до 10 лет лишения свободы», - сообщили в полиции.

Напомним, ранее сообщалось о тяжелом ДТП в украинской столице - Мерседес отправил набитую людьми маршрутку в столб.

Также сообщалось о страшном ДТП во Львовской области, жертвами которого стали три молодых девушки и 7-летний мальчик.

Напомним также, что стали известны подробности ДТП, в которое попал президент Украины Владимир Зеленский.