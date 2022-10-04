В Офисе президента Украины назвали возможные причины странным заявлениям Илона Маска, которые возмутили не только украинцев, а сам бизнесмен сделал очередное заявление.

Так, на скандальный твит Илона Маска, в котором, он, по сути предложил Украине капитулировать и пойти на кремлевский вариант "мира", ответил и президент Литвы.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

"Когда кто-то пытается украсть колеса вашей Теслы, это не делает его законным владельцем автомобиля или колес. Хотя они утверждают, что оба проголосовали за это. Просто говорю", - написал Гитанас Науседа в Twitter.

В свою очередь постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что когда ему нужен будет сантехник, он обратится к Маску.

«В следующий раз, когда мне нужен будет сантехник, я позвоню Илону Маску. Он не занимается сантехникой? Тогда в чем дело, почему он говорит о международных отношениях и внутреннем праве? Кстати, хороший сантехник лучше, чем мысли Маска по поводу незаконно оккупированных территорий иностранного государства», — написал Кислица.

Next time I need a plumber I call @elonmusk He doesn’t do plumbing?! Then what the heck’s the matter, why does he speak of international relations and internl law? Btw a good plumber is better than Musk’s secondhand opinions on illegally occupied territories of a foreign nation https://t.co/iuEprQUmI4 — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) October 3, 2022

На скандальный твит также, напомним, отреагировали президент Украины Владимир Зеленский, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Позже Илон Маск заверил, что все еще поддерживает Украину и пояснил, что его беспокоит.

"Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру", — написал Илон Маск.

I still very much support Ukraine, but am convinced that massive escalation of the war will cause great harm to Ukraine and possibly the world. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Тем временем причину странных заявлений Илона Маска попытался объяснить советник ОП Алексей Арестович.

«Во-первых, там предвыборная кампания в разгаре. Маск больше симпатизирует республиканцам, а у них есть достаточное количество людей, которые странные мысли такого рода питают. А во-вторых, на западе есть интеллектуальный тренд против насилия и непричинения зла. Надо понимать, что чем выше люди, тем больше среди них "трах-тибе-дохов": астрологов, гуру и подобных. Люди, подобные Маску, склонны этим болеть", - отметил Арестович.

Также советник ОП призвал украинцев не путать Илона Маска со Starlink Маска.

«Дорогие украинцы, с конца февраля мы задаём тренд героев. Мирового уровня. То, что мы демонстрируем в военном деле, эстетическом и социальном плане, нужно ещё поискать в мировой истории. Не нужно впадать в культуру отмены и прятаться от реальности за хейтом. Это не наш путь. Есть Twitter Маска, есть Starlink Маска, который очень помогает на поле боя», - подчеркнул Арестович, заверив, что украинцы освободят свои территории, кто бы что не писал.

Напомним, что по некоторым данным, Путин неизлечимо болен и с каждым днем ​​его состояние ухудшается.

Также сообщалось, что российский лидер уже пожалел, что приступил к реализации своего коварного плана с нападению на Украину.

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