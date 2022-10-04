Так, на скандальный твит Илона Маска, в котором, он, по сути предложил Украине капитулировать и пойти на кремлевский вариант "мира", ответил и президент Литвы.
"Когда кто-то пытается украсть колеса вашей Теслы, это не делает его законным владельцем автомобиля или колес. Хотя они утверждают, что оба проголосовали за это. Просто говорю", - написал Гитанас Науседа в Twitter.
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В свою очередь постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица отметил, что когда ему нужен будет сантехник, он обратится к Маску.
«В следующий раз, когда мне нужен будет сантехник, я позвоню Илону Маску. Он не занимается сантехникой? Тогда в чем дело, почему он говорит о международных отношениях и внутреннем праве? Кстати, хороший сантехник лучше, чем мысли Маска по поводу незаконно оккупированных территорий иностранного государства», — написал Кислица.
На скандальный твит также, напомним, отреагировали президент Украины Владимир Зеленский, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк и Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Позже Илон Маск заверил, что все еще поддерживает Украину и пояснил, что его беспокоит.
"Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что масштабная эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру", — написал Илон Маск.
Тем временем причину странных заявлений Илона Маска попытался объяснить советник ОП Алексей Арестович.
«Во-первых, там предвыборная кампания в разгаре. Маск больше симпатизирует республиканцам, а у них есть достаточное количество людей, которые странные мысли такого рода питают. А во-вторых, на западе есть интеллектуальный тренд против насилия и непричинения зла. Надо понимать, что чем выше люди, тем больше среди них "трах-тибе-дохов": астрологов, гуру и подобных. Люди, подобные Маску, склонны этим болеть", - отметил Арестович.
Также советник ОП призвал украинцев не путать Илона Маска со Starlink Маска.
«Дорогие украинцы, с конца февраля мы задаём тренд героев. Мирового уровня. То, что мы демонстрируем в военном деле, эстетическом и социальном плане, нужно ещё поискать в мировой истории. Не нужно впадать в культуру отмены и прятаться от реальности за хейтом. Это не наш путь. Есть Twitter Маска, есть Starlink Маска, который очень помогает на поле боя», - подчеркнул Арестович, заверив, что украинцы освободят свои территории, кто бы что не писал.
Напомним, что по некоторым данным, Путин неизлечимо болен и с каждым днем его состояние ухудшается.
Также сообщалось, что российский лидер уже пожалел, что приступил к реализации своего коварного плана с нападению на Украину.
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