Как сообщили в патрульной полиции, девушке было всего 22 года. Третьего октября она надела форму, получила оружие и пошла защищать родной город, но эта смена стала последней в ее жизни.

«Экипаж Таисии Татарин и Александра Гуцула прибыл на вызов о развращении несовершеннолетних. Заявительница сообщила, что у школы неизвестный мужчина показывает половые органы детям. Патрульные разыскали гражданина, оказалось, что мужчина имел с собой оружие и внезапно произвел ряд выстрелов по инспекторам. Полицейская получила смертельное огнестрельное ранение», – рассказали детали несчастья в полиции.

Напарника Татариной, которая пришла в ряды патрульной полиции в августе 2020-го года, госпитализировали и сейчас ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

«Каждый день мы заступаем на смену и не знаем, вернемся ли домой или обнимем ли родных. Не станет ли она последней. В нашей стране идет война, и пока наши защитники и коллеги борются на фронте, мы продолжаем борьбу с внутренними врагами — преступниками. Однако иногда этот враг уносит самое ценное — жизнь», - отметили в полиции.

Поймать преступника пока не удалось, его поиски продолжаются.

В комментариях к сообщению полиции украинцы выражают соболезнования и надежды, что преступник понесет самое суровое наказание:

«Неописуемая боль… Вечная светлая память… Царство небесное… Искренние соболезнования родным», «Он должен сесть пожизненно. Без права на досрочное. Убийство полицейского должно быть наказано без права на обжалование», «Такая молоденькая, еще жить и жить... очень грустно, царство небесное Вечная память.. искренние соболезнования родным..», «Бедненькая. Грустно читать такие публикации. С утра с прекрасным настроением собираешься на службу, а какой-то подонок одним выстрелом лишил жизнь молодой девушки, надежды родителей».

Напомним, в Киевской области произошла трагедия - водитель наехал на двух малолетних девочек и пытался скрыться.

Также сообщалось о страшном ДТП во Львовской области, жертвами которого стали три молодых девушки и 7-летний мальчик.

Напомним также, что стали известны подробности ДТП, в которое попал президент Украины Владимир Зеленский.