"Даже такая "беззубая" организация как ООН зафиксировала факт абсолютного отсутствия события под названием "аннексия территорий".

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя происходящее в ООН. Отметим, что ООН оказалась фактически в тупике – россия ветирует решения относительно Украины, при этом изгнать ее пока невозможно.

И этому есть несколько причин.

«Первое - это деньги, которые Россия тратит на международные институты. Второе - это абсолютное отсутствие за эти годы сформированного лидерства в международных институтах. Тяжело, если ты по своей природе человек второго, нелидерского плана. Второго, третьего, четвертого эшелона. Тяжело в кризисных ситуациях сказать: "Нет, мы изменим традиционные правила". А с другой стороны тяжело отказаться от денег, которые Россия очень долго тратила на разные мероприятия, которые около этих организаций, внутри организаций проводились», - заявил Подоляк в интервью «Униан».

По его словам, россия интегрирована в оплату разных сессий, конкурсов, что позволяло зарабатывать деньги тем чиновникам, которые эффективно выглядели в пропагандистских мероприятиях российской федерации.

Однако, подчеркивает Подоляк, есть нюанс.

«Россия сегодня практически полностью дискредитирована и в этих органах, и с точки зрения использования их традиционно как площадок, где она может свою позицию высказывать», - отметил представитель ОП.

Также Михаил Подоляк подчеркнул, что надо понимать, что только сильные люди могут принимать сильные решения, а сегодня многие международные институты и многие страны возглавляют люди, которые не соответствуют новому вызову. Также представитель ОП выразил уверенность, что после войны россию ждет изгнание.

«Она будет платить выплаты не только нам, но и другим странам. Эта страна должна быть опущена максимально. Изгнана изо всех органов, где она мешает», - подчеркнул Подоляк.

Напомним, назван город, где ВСУ могут вломить оккупантам уже в ближайшее время.

Также был опубликован отрывок из дневника оккупанта с описанием боев и расстрела своей же колонны.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин тяжело болен и с каждым днем его состояние ухудшается.