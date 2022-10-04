Кадровые военные российской армии устроили драку с мобилизованными на войну против Украины россиянами. Причиной стала форма, которую те хотели отобрать у "мобиков". К слову, мобилизованные экипировку покупали за свой счет, так как государство не может их обеспечить всем необходимым.

Об этом в своем Telegram-канале рассказал российский писатель и журналист Андрей Шипилов. Он отметил, что инцидент произошел на распределительном пункте Алабино в Московской области.

Мобилизованные не захотели отдавать экипировку, которую им пришлось покупать за свой счет. По данным российских Telegram-каналов, контрактники требовали у них не только одежду, но и мобильные телефоны. Новобранцы же решили организоваться и оказали сопротивление, избив обидчиков.

В результате этого конфликта 20 контрактников получили серьезные ранения. "В ходе боя российская кадровая армия потерпела поражение", – отметил Шипилов.

Сообщается, что они смогли спастись, закрывшись в одном из помещений части, и вызвали полицию. В итоге мобилизованные и контрактники договорились, заявления в полицию никто из них не написал.

Отметим, что новобранцам в РФ почти всю экипировку приходится покупать за свой счет. А для тех, кому не хватает на это денег, появилось специальное предложение – кредит для военных на форму и аптечку. Соответствующие объявления заметили на улицах Курска.

Напомним, В ОП сказали, что надо сделать с любителями россии после деоккупации Крыма: "Через полгода у нас там будут...".

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