По мнению эксперта, битва за Крым для Украины будет тяжелой, поскольку путин будет держаться за полуостров до последнего.

Географическое расположение Крыма и отсутствие у Вооруженных сил Украины необходимого оружия сделает деоккупацию полуострова сложной. В то же время, для путина сохранение Крыма в составе рф очень принципиально и касается его личного престижа, так что за полуостров он будет держаться до последнего.

Об этом на конференции Центра анализа европейской политики сказал экс-генерал-командующий армией США в Европе Марк Хертлинг.

"Во-первых, остров является стратегически важным для черноморского флота рф, военно-воздушных баз и другой военной инфраструктуры. Во-вторых, Крым – это вопрос личного престижа путина. Это будет тяжелая битва для Украины, потому что даже для того, чтобы попасть на полуостров есть только несколько дорог через территорию, которая состоит из нескольких мелких островков. Поэтому с точки зрения конвенционной войны это будет трудно", — отметил генерал.

Марк Хертлинг подчеркнул, что в 2014 году для оккупации украинского полуострова россия использовала флот и силы спецназа. Флота у Украины нет. По мнению военного, одной артиллерией территорию взять нельзя, нужны сухопутные войска. Также генерал считает, что для того, чтобы удержать Крым, путин может использовать стратегические бомбардировщики и военно-морской флот, который до сих пор используется не в полной мере.

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