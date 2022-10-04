Уехавшая из россии Алла Пугачева решила отреагировать на потоки гнева и грязи, которые льются в адрес ее семьи.

Напомним, Пугачева попросила министерство юстиции россии объявить ее "иноагентом" вслед за мужем Максимом Галкиным и открыто осудила войну в Украине.

Вскоре в СМИ появилась информация, что певица вновь покинула территорию рф, вылетев с детьми в Израиль «без обратного билета».

Также российские СМИ утверждают, что Пугачева и Галкин продают своюй замок в деревне Грязь.

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами», - эмоционально написала Пугачева на своей странице в Instagram.

Примечательно, что певица не стала отключать возможноссть оставлять комментарии, поэтому реакцию на это заявление можно наблюдать воочию. Так, некоторые восхищаются позицией Пугачевой, другие осуждают и негодуют, что «уехала не по-тихому».

Напомним, ранее Потап назвал имя российского актера, который позвонил ему после 24 февраля и "плакал в трубку".

Также Потап передал содержание разговора Насти Каменских с Ани Лорак, которая молчит о войне и продолжает работать в россии.

Кроме того Politeka.net писала, что Пугачева похоронила близкого друга.