В ближайшее время некоторых украинцев попросят эвакуироваться из своих домов и квартир.

Об этом, как пишет Politeka.net, предупредил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«В ближайшее время мы будем обращаться к людям с просьбой выехать из крупных городов в другие населенные пункты, где они смогут переждать контрнаступление», - сообщил глава Луганщины.

Также Гайдай предупредил, что в такие крупные города, как Рубежное, Лисичанск и Северодонецк после деоккупации свободно людей пускать не будут.

Жителям разрешат осмотреть свои дома и взять вещи, но остаться пока будет нельзя.

«Отопительный сезон там невозможно обеспечить — все разбито», — пояснил Гайдай.

Перезимовать людям удастся только в селах, потому что централизованное отопление в городах невозможно быстро восстановить.

Гайдай также сообщил, что российские оккупанты сейчас минируют Луганщину: подъездные пути, мосты, админздания. Массово бегства врага пока не наблюдается.

Напомним, с августа на Донетчине продолжается обязательная эвакуация.

Добавим, что тем временем стало известно, что россияне уничтожили в Камышевахе новую телевышку.

Вещание с этой телебашни 150 м высотой началось более года назад, 22 августа. Радиус распространения сигнала по ней составлял 50 км.

Напомним, в ОП рассказали, что надо сделать с любителями россии после деоккупации Крыма.

Также сообщалось, что назван город, где ВСУ могут вломить оккупантам в ближайшее время.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети показали, что осталось от колонны оккупантов после встречи с ВСУ.