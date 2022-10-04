Об этом, как пишет Politeka.net, предупредил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
«В ближайшее время мы будем обращаться к людям с просьбой выехать из крупных городов в другие населенные пункты, где они смогут переждать контрнаступление», - сообщил глава Луганщины.
Также Гайдай предупредил, что в такие крупные города, как Рубежное, Лисичанск и Северодонецк после деоккупации свободно людей пускать не будут.
Жителям разрешат осмотреть свои дома и взять вещи, но остаться пока будет нельзя.
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«Отопительный сезон там невозможно обеспечить — все разбито», — пояснил Гайдай.
Перезимовать людям удастся только в селах, потому что централизованное отопление в городах невозможно быстро восстановить.
Гайдай также сообщил, что российские оккупанты сейчас минируют Луганщину: подъездные пути, мосты, админздания. Массово бегства врага пока не наблюдается.
Напомним, с августа на Донетчине продолжается обязательная эвакуация.
Добавим, что тем временем стало известно, что россияне уничтожили в Камышевахе новую телевышку.
Вещание с этой телебашни 150 м высотой началось более года назад, 22 августа. Радиус распространения сигнала по ней составлял 50 км.
Напомним, в ОП рассказали, что надо сделать с любителями россии после деоккупации Крыма.
Также сообщалось, что назван город, где ВСУ могут вломить оккупантам в ближайшее время.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети показали, что осталось от колонны оккупантов после встречи с ВСУ.