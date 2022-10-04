Российский актер и телеведущий Иван Ургант прокомментировал заявление украинского продюсера и певца Алексея Потапенко (Потапа) относительно их разговора после 24 февраля.

Напомним, на днях Потап сообщил, что Ургант очень переживал из-за происходящего в Украине.

«Мне в начале войны позвонил Иван Ургант, который плакал в трубку и говорил «простите нас». Один из людей, который переживал настолько, что извинялся за всю страну», - рассказал Потап в интервью "ЖВЛ".

Судя по всему, такие откровения Потапа разозлили Ивана Урганта, который, к слову, выехал из россии.

«Я не привык комментировать частные разговоры в публичном пространстве, потому что полагаю, что частный телефонный разговор касается только тех людей, которые говорят, и тех спецслужб, которые слушают, – заявил Ургант российскому StarHit. – Оказывается, не только. В таком случае сообщаю: в трубку не рыдал. Прощения за страну не просил».

Напомним, ранее стало известно о выезде из россии Аллы Пугачевой.

После того, как на певицу, высказавшуюся против войны в Украину, набросились с новой критикой, Пугачева решила опять не молчать.

Также сообщалось, что Потап раскрыл содержание разговора Насти Каменской с Ани Лорак, которая продолжает работать в россии и молчать о войне.



