Как сообщает Politeka.net со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу, в результате горят пожары на объектах инфраструктуры.

«Имеем информацию о нескольких взрывах в Белой Церкви. По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе», – сообщил Кулеба.

Пока известно об одном пострадавшем.

«Экстренные службы уже на месте, работают. Информацию о разрушениях и пострадавших выясняем», – подчеркнул Кулеба.

Впоследствии он сообщил о повторной серии ударов дронами-камикадзе по инфраструктуре Белой Церкви.

«Все экстренные службы работают. Прошу жителей Киевщины оставаться в укрытиях! Опасность не миновала. Воздушная тревога по всей области продолжается», – написал глава Киевской ОВА.

Напомним, ранее сообщалось, жителей каких городов могут скоро попросить эвакуироваться.

Также сообщалось, что назван город, где ВСУ могут вломить оккупантам в ближайшее время.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети показали, что осталось от колонны оккупантов после встречи с ВСУ.