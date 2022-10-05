Как сообщает Politeka.net со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу, в результате горят пожары на объектах инфраструктуры.
«Имеем информацию о нескольких взрывах в Белой Церкви. По предварительным данным, город атакован дронами-камикадзе», – сообщил Кулеба.
Пока известно об одном пострадавшем.
«Экстренные службы уже на месте, работают. Информацию о разрушениях и пострадавших выясняем», – подчеркнул Кулеба.
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Впоследствии он сообщил о повторной серии ударов дронами-камикадзе по инфраструктуре Белой Церкви.
«Все экстренные службы работают. Прошу жителей Киевщины оставаться в укрытиях! Опасность не миновала. Воздушная тревога по всей области продолжается», – написал глава Киевской ОВА.
Напомним, ранее сообщалось, жителей каких городов могут скоро попросить эвакуироваться.
Также сообщалось, что назван город, где ВСУ могут вломить оккупантам в ближайшее время.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети показали, что осталось от колонны оккупантов после встречи с ВСУ.