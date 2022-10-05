Михаил Матюшенко отдал свою жизнь во время выполнения задания над Черным морем еще 26 июня, но об этом стало известно только несколько дней назад.

«Военный летчик руководил многими типами военных и гражданских самолетов. До войны работал руководителем одной из украинских авиакомпаний. Свой бесценный опыт работы Михаил Матюшенко – позывной «Дед» – передавал младшему поколению. И только теперь мы имеем право рассказать правду: «Призрак Киева» возглавлял лётчик из Бучи», - сообщал мэр города Анатолий Федорук.

Тело Матюшенко нашли две недели назад у побережья Болгарии, а тело штурмана ищут до сих пор, пишет Obozrevatel.

"Они с другими летчиками выполнили задание и уже получили приказ возвращаться. Однако произошло непоправимое. Все подробности того боя я рассказать пока не могу, но знаю, что его СУ-25 сбила вражеская ракета ПВО. Он сделал все, чтобы эта ракета не поразила никого из его учеников эскадрильи. Сам он погиб", – рассказал журналистам друг летчика Анатолий Кушнирчук.

Михаил Матюшенко всю свою жизнь посвятил небу, был "пилотом №1", лучшим специалистом, мог управлять любым судном – гражданским или военным.

"Он возил трех президентов Украины. Ему могли позвонить в любое время, и он всегда был готов лететь", – рассказал друг.

В понедельник, 3 октября, с Матюшенко попрощались. Летчика похоронили в родной Буче.

Напомним, дроны-камикадзы взрывают Киевщину, начались пожары.

Также сообщалось, что украинцев предупредили, кого из них скоро могут попросить эвакуироваться из дома.

Кроме того, Politeka.net писала об отрывке из дневника оккупанта, сравнивающего увиденное на поле боя с адом.