По словам первого заместителя главы налогового комитета ВРУ Ярослава Железняка, новым главой НБУ станет Андрей Пышный.
«Сразу после голосования отставки в ближайшее время господина Шевченко внесут его кандидатуру, назначение состоится уже на этой неделе», - сообщил Железняк, добавив, что это может произойти в день голосования Бюджета в первом чтении.
Андрей Пышный был председателем правления Ощадбанка с 2014 по 2020 годы.
Как отмечает издание Forbes.ua, Пышного собеседники описывают, как человека, имеющего хорошие отношения с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. В частности, Пышный входит в группу Ермака-Макфола по вопросам санкций в отношении России.
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Напомним, Кирилл Шевченко сообщил, что уходит в отставку 4 октября. Такое решение он принял из-за проблем со здоровьем.
«Друзья, по причинам, связанным со здоровьем, которые я не могу и дальше игнорировать, принял для себя сложное решение. Я покидаю должность главы Национального банка Украины», — написал он в Facebook.
Председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев назвал это «большой потерей для банковской системы и страны в целом».
«Человек, который удержал гривну, банковскую систему, платежную систему страны, когда было сложнее всего. Человек, умеющий держать удар», - подчеркнул Гетманцев.
Напомним, Нацбанк с 3 октября ввел в обращение новые 10 гривен – как они выглядят.
Также сообщалось, что НБУ принял ряд важных изменений по покупке и переводу валюты.
Кроме того, Politeka.net писала, что в НБУ предупредили о новой опасной схеме с получением денежной помощи.