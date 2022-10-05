Преступная группа в Киеве предлагала украинцам платные услуги по трудоустройству за границей. Получив деньги от клиентов, мошенники прерывали общение с клиентами.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Как уточняется, в группу входил не один человек. Организатор преступной схемы создал специальный вебпортал, через который мошенники предлагали свои услуги.

Для того чтобы устроиться на работу за границей, украинцы вносили предоплату в размере 250 евро. Однако после этого контактные лица из компании перестали выходить на связь.

Таким образом мошенники присвоили около 10 млн. грн. Жертвами группы стали, по меньшей мере, тысяча украинцев.

Преступную схему удалось выявить киевской киберполиции. Правоохранители провели 24 обыска по месту жительства и на "рабочих местах" злоумышленников. В результате полиция изъяла более 100 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, банковские карты и документацию. Во время обысков обнаружено более миллиона гривен наличными, около $35 тыс. и 12 тыс. евро.

Подозреваемым грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Девять подозреваемых находятся под стражей, еще двое — под круглосуточным домашним арестом. В отношении других продолжается рассмотрение ходатайств об избрании мер.

Напомним, Нацбанк с 3 октября ввел в обращение новые 10 гривен – как они выглядят.

Также сообщалось, что НБУ принял ряд важных изменений по покупке и переводу валюты.

Кроме того, Politeka.net писала, что в НБУ предупредили о новой опасной схеме с получением денежной помощи.