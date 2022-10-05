Украинская актриса Ружена Рублева, игравшая в пьесах "За двумя зайцами", "Лесная песня", "Энеида" перешла на сторону оккупантов.

Об предательстве рассказала действующая глава управления культуры Херсонского городского совета Светлана Думинская.

Она отметила, что Рублева – "теперь коллаборантка, которую пока не лишили звания Народная артистка Украины (получившая в 2021 году, – ред.), еще собирается и детей города будет учить, как изменять Родине. Позор невероятный!".

Телеграмм-канал "База предателей Херсона" сообщил о том, что Ружена Рублева выступила на московском концерте в поддержку рашизма, посвященного аннексии украинских областей.

В августе 2022 года "Народная артистка Украины" перешла на сторону оккупантов согласившись возглавить две музыкальные школы в оккупированном Херсоне.

Напомним, назван город, где ВСУ могут вломить оккупантам уже в ближайшее время.

Также был опубликован отрывок из дневника оккупанта с описанием боев и расстрела своей же колонны.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путин тяжело болен и с каждым днем его состояние ухудшается.