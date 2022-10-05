Многие ждут ленд-лиз из-за представления, что эта программа выведет поставки вооружений от США на совершенно новый уровень, но это не так.

Подробно об этом объясняет журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш.

"Ок, давайте поговорим о ленд-лизе. Вижу, что этот вопрос до сих пор вызывает путаницу и разные домыслы, поэтому постараюсь разложить все по полочкам.

Несмотря на сообщение, ленд-лиз не вступил в силу 1 октября с наступлением нового фискального года в США. Закон вступил в силу 9 мая после подписания Джо Байденом, и по этому закону поставки можно было осуществлять и раньше. Тогда почему же их не было?

Ленд-лиз – это лишь одна из программ, по которой Украина может получать американское оружие – но в аренду или ссуду. Иными словами, предоставленное вооружение потом придется либо оплачивать, либо возвращать.

По остальным же программам оружие для ВСУ предоставляют безвозмездно и в неограниченное пользование. После получения она полностью становится собственностью Украины. И пока Конгресс выделяет деньги на эти программы, США будут использовать их.

Ранее было неизвестно, одобрит ли Конгресс новое финансирование для Киева на следующий фискальный год. Именно отсюда в медиа и взялась дата 1 октября – начало ленд-лиза автоматически привязывали к ней.

Но 30 сентября Конгресс одобрил для Украины дополнительные 12 млрд – часть из которых пойдет на военную поддержку. Поэтому все ближайшие пакеты вооружений США будут и дальше поставлять по другим программам "в подарок". Задействование ленд-лиза откладывается – но это не означает плохих новостей.

Многие ожидают ленд-лиз из-за представления, что эта программа выведет поставки вооружений от США на совершенно новый уровень. Что оружия будет гораздо больше, и оно будет гораздо лучше – танки, самолеты, артиллерия, РСЗО, подчеркнуть необходимое.

Но это не так – ленд-лиз не разблокирует возможности, которые недоступны сейчас. Предоставление того или иного вооружения зависит не от программы, а от политического решения в США. Программы – это о механизме поставок, а не о наполнении. Тогда для чего вообще нужно ленд-лиз?

Ленд-лиз – это план Б на тот случай, если Конгресс не одобрит новое финансирование для Киева. Джо Байден обещает поддерживать Украину так долго, как понадобится – и именно здесь может пригодиться козырь ленд-лиза.

Чтобы предоставить оружие по этой программе, Белому дому не придется снова просить у Конгресса денег и ждать, пока их утвердят. В этом и состоит упрощенная и ускоренная процедура. А уж что именно предоставлять, будет решать администрация США.

Я не знаю, когда начнет действовать ленд-лиз – неизвестно, каким будет состав Конгресса после выборов в ноябре, и поддержат ли законодатели новое финансирование для Украины. Но с этой программой у Белого дома появляется возможность непрерывной поддержки Украины на долгосрочную перспективу. Так долго, как пригодится. Надеюсь, я помог расставить все точки над “i”, - говорит Остап Ярыш.

Напомним, дроны-камикадзы взрывают Киевщину, начались пожары.

Также сообщалось, что украинцев предупредили, кого из них скоро могут попросить эвакуироваться из дома.

Кроме того, Politeka.net писала об отрывке из дневника оккупанта, сравнивающего увиденное на поле боя с адом.