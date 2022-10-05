В столице Грузии жители устраивают акции протеста, дают понять россиянам, что им здесь не очень рады.

Как пишет kp.ua , в Батумском саду уже вспыхивали столкновения местных с гостями, которые решили рассказать о «специальной военной операции» и «большой роли» президента путина.

Из нескольких маленьких городков, где поселились «русские дезертиры», уже в сети появились видео сорванных русских флагов, установленных новыми жителями у дверей арендованных домов.

"Есть уже случаи, когда в кафе посетители требуют с криком, чтобы к ним обращались на русском. Случаи одиночные, но это уже есть! Не могу сказать, массово это или нет. В Тбилиси очень много приехавших, но вроде бы все смирные, Говорят, наши пограничники очень сильно проредили гостей на Верхнем Ларсе (пограничный пункт) и развернули всех, кто имел букву «зет» на машине, но они хитрые, эти россияне!» – уверяет жительница Тбилиси Марина Гогия.

В грузинском сегменте интернета полушутя-полусерьезно уже пишут о том, что россияне освоятся и начнут требовать строить дома для них как для беженцев, открывать русскоязычные школы и детские сады.

"Ой, было очень смешно, когда в комментарии к одному такому тексту какой-то чудик из России написал, что это правильно, что надо строить у нас русскоязычные школы, а еще – храмы для россиян. Его спросили, почему ему не нравятся грузинские храмы. Начал ругаться, мол, что он православный и не пойдет в чужой храм... Этот человек не знал, что в Грузии - православное христианство, думала, что мусульманство. Называется, приехал в страну! И хоть бы извинился!" – вспоминает жительница Кутаиси Нонна.

Напомним, дроны-камикадзы взрывают Киевщину, начались пожары.

Также сообщалось, что украинцев предупредили, кого из них скоро могут попросить эвакуироваться из дома.

Кроме того, Politeka.net писала об отрывке из дневника оккупанта, сравнивающего увиденное на поле боя с адом.