Предатель из Харьковской области пытался сбежать, но подорвался на мине.

Об этом сообщили в облуправлении полиции.

По информации правоохранителей, после оккупации Изюма бывший полицейский начал работу в так называемой "народной милиции" оккупантов. Мужчина патрулировал город и докладывал кураторам о патриотически настроенных изюмчанах. Россияне потом проверяли людей, на которых он указал, и часто применяли к ним пытки.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, бывший коп предлагал и коллегам сотрудничать с "новыми" властями, но те отказались.

Во время задержания предатель пытался сбежать, но наступил на мину. Ему ампутировали стопу.

Теперь работнику "народной милиции" сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Напомним, дроны-камикадзы взрывают Киевщину, начались пожары.

Также сообщалось, что украинцев предупредили, кого из них скоро могут попросить эвакуироваться из дома.

Кроме того, Politeka.net писала об отрывке из дневника оккупанта, сравнивающего увиденное на поле боя с адом.





