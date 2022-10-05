Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о начале деоккупации Луганской области.
«Ну что ж, а сейчас уже официально. Деоккупация Луганской области началась, несколько населенных пунктов уже освобождены от российской армии, и там уже ВСУ поднимают украинский флаг. Движемся дальше», - подчеркнул Гайдай, поблагодарив ВСУ за прекрасные новости.
Также руководитель Луганской ОВА заявил, что Луганщина всегда была и будет Украиной.
Освобожденные от оккупантов населенные пункты Гайдай не назвал. Он также призвал жителей области не спешить возвращаться в свои дома.
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«Это может быть опасно. Надо сначала произвести разминирование территорий. Люди, находящиеся на временно оккупированных территориях, прошу вас по возможности эвакуироваться! Если нет такой возможности - во время обстрелов находитесь в укрытиях!», - призвал также Гайдай.
Также в Сети появились кадры из освобожденной Белогоровки.
"Впервые посетили поселок после стольких месяцев войны. Разрушено до основания, но так и не покорилось оккупантам. 15 местных жителей наконец свободно выходят на улицу и радуются, увидев своих", - сообщил Гайдай.
Напомним, Гайдай ранее предупредил жителей оккупированных территорий области о скорой просьбе об эвакуации.
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