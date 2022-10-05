Уроженка Киева Наташа Королева не исключает, что ее муж Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, может получить повестку.

52-летний Глушко в свое время окончил с отличием Военный инженерный институт, три года служил на космодроме «Плесецк».

Отец стриптизера тоже был военным, а дед, родом из Черкасской области, погиб в 1945-м в битве за Лаубан.

Тарзан является ярым поклонником "русского мира" и поддерживает российскую агрессию.

По словам Королевой, ее супруг попадает под «частичную мобилизацию» и она не исключает, что повестка придет.

"Он, наверное, идет даже в самой первой категории. Единственное – что по возрасту не проходит, а так да. Если придет повестка, то что? То как все", – цитирует Королеву пропагандистский ресурс KP.ru.

"И вы будете провожать мужа?" – уточнили у нее.



"Ну а что делать, если такая жизнь у нас?" – ответила Наташа Королева.

Напомним, Алла Пугачева после того, как выехала из россии сделала новое заявление, сказав недругам, что раньше они были холопами, а теперь стали рабами.

Кроме того, Politeka.net писала, что Потап назвал имя российского актера, который позвонил ему после 24 февраля и "плакал в трубку".

Правда, сам актер позже эту информацию опроверг.

Также Потап передал содержание разговора Насти Каменских с Ани Лорак, которая молчит о войне и продолжает работать в россии.