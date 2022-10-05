Военно-воздушные силы Италии подняли самолеты-истребители для перехвата четырех российских истребителей в воздушном пространстве Польши, а потом Швеции.
Об этом сообщает ВВС Италии в Twitter.
"Еще один срочный взлет истребителей Eurofighter ВВС Италии, участвующих в деятельности по охране воздушного пространства в Польше, для перехвата 4 российских истребителей после того, как они вошли в воздушное пространство сначала Польши, а затем Швеции, прежде чем они были вынуждены вернуться в воздушное пространство Калининграда", - сказано в нем.
Отметим, что в конце сентября также сообщалось о том, что итальянские истребители поднялись в воздух для перехвата российских самолетов.
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