Российские оккупанты ударили по центру города, в котором проживает более 700 тысяч человек.

На кадрах, которые публикуют в сети видно, что в результате атаки рухнули целые подъезды жылих домов.

Под завалами находятся люди, на месте работают спасатели.

«Враг попал ракетами в жилые дома Запорожья. Они потерпели значительные разрушения. Есть пострадавшие. Спасатели уже извлекают людей из-под завалов», - сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Количество пострадавших еще неизвестно.

Напомним, в ночь на 5 октября оккупанты впервые атаковали Киевскую область дронами-камикадзе и впервые ударили по населенному пункту так далеко от линии фронта.

Всего было зафиксировано шесть взрывов. Пострадал один человек, повреждена инфраструктура, сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

Также сообщалось, что оккупанты ударили по гражданской колонне под Запорожьем. В результате обстрела погибли 31 человек, пострадали более ста.

Тем временем ВСУ продолжают контрнаступление, началось освобождение Луганской области.