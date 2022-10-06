Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в интервью УНІАН, отмечая, что у Путина нет будущего

"Здесь речь, собственно, не о будущем Путина. Это фиаско. Будет ли это политическое фиаско, будет ли оно в виде международного трибунала, дворцового переворота или суда Линча на улице – это уже другая история. Но финал – это фиаско", - заявил Юсов.

В то же время вопрос будущего российской федерации пока остается открытым.

"Сможет ли она очиститься от диктатуры и переформатироваться, отойдя от всех оккупированных территорий и попытаться как-то откатить назад. Или она распадется и порабощенные народы колониальной империи получат возможность создания независимых государств», - высказал свое мнение Юсов.

Что же касается Украины, то она в любом случае восстановит суверенитет над всей территорией и одержит победу над путинской россией.

«И главное – наказание и возмездие за каждое преступление обязательно будет", - уверен представитель украинской разведки.

Напомним, минувшей ночью россияне нанесли ракетный удар по центру Запорожья, разрушены жилые дома, под завалами люди.

Также сообщалось, что иранские дроны-камикадзе впервые атаковали Киевщину.

Кроме того, Politeka.net писала, что началось освобождение Луганской области.