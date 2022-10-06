Осознание неспособности «повторить» приведет к тяжелейшей моральной катастрофе тех россиян, которые поддерживали Путина и хоть как-то верили в пропаганду.

Об этом заявил советник Офиса президента Алексей Арестович в традиционной беседе с Марком Фейгиным.

«Катастрофа у них начнется, потому что они несостоятельные перед лицом украинцев. Они же считали, что они нас в труху за три дня, а великий сияющий Путин протянет руку, поднимет бровь и мы тут все упадем на колени, сдадимся и станем русскими. А оказалось, что мы их так отымели, что вот это пережить уже мало кто способен. Потому что пропаганда построила сияющий замок российского величия, а он упал и похоронил тебя под обломками», - отметил Арестович.

Так называемая «частичная мобилизация» - это, по словам Арестовича, падение второго этажа, а потом рухнет и первый.

«Когда завалится экономика окончательно. Специалисты говорят, что там уже очень большие проблемы. И когда коснется каждой семьи, когда трупы мобилизованных пойдут.. их же все равно сейчас кинут на поле, они уже на поле боя. Потери резко подскочат, потому что кадровые хоть что-то, хоть как-то, а мобилизованные – у них же вообще все очень плохо», - предрек Арестович.

Представитель ОП отметили, что новомобилизованные даже не знают, что делать под обстрелами и не понимают, куда прятаться.

Арестович также признался, что его поражает несколько моментов. В частности, почему народ не развернется и не поставит «всех этих пригожиных на место». Ведь должен быть хотя бы инстинкт самосохранения. И второе – сколько тысяч россиян должно погибнуть, что бы страна взбунтовалась и попыталась все это остановить.

«Но я боюсь, что десятки тысяч убитых тоже не станут поводом. Что российский народ доведен до такого состояния, когда они будут падать и падать в эту мясорубку», - высказал свое мнение Арестович.

Напомним, минувшей ночью оккупанты нанесли сильнейший ракетный удар по жилым домам в центре Запорожья.

Также сообщалось, что в разведке перечислили варианты неизбежного поражения Путина.

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