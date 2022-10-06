Вокруг гибели украинского актера Паши Ли было немало слухов, однако со временем волонтеры, с которым он был в тот страшный момент, рассказали подробности трагедии.

В тот день, 6 марта, Тарас Мельник и Ирина Мигитко вместе с Пашей отправились на автомобиль развозить еду жителям Ирпеня. По дороге волонтерам пришлось отступить от своего намеченного маршрута.

«Видим пожилых мужчину и женщину с девочкой. Они умоляли нас, чтобы мы довезли их до Романовского моста на выезде из Ирпеня. Мы согласились, затолкались все в машину и завезли эту семью к мосту», - рассказал Тарас изданию «Главком».

Затем они увидели, как горит одноэтажный дом и остановились, чтобы снять пожар - такие фотографии и видео волонтеры затем передавали в соответствующие органы, надеясь, что пострадавшим окажутся помощь или что люди хотя бы смогут узнать о том, что произошло с их жильем.

В тот же момент Тарас, который был за рулем, увидел на расстоянии 70 метров вооруженных оккупантов.

"Я инстинктивно бросил руль и упал направо на пассажирское сиденье. Машина начала двигаться сама. Через секунды в машину полетели пули: в лобовое стекло, в крышу, в дверь. Как потом выяснилось, в общей сложности пуль было около двух десятков. Неуправляемая машина выехала на встречную полосу, перепрыгнула через тротуар и врезалась в дерево. С затылка у меня текла кровь – пуля прошла по коже, не задев череп", - рассказал Тарас.

Одна из пуль попал в телефон, который держала в руках Ирина - обломки попали в глаз девушке и посекли лицо.

«Я упала между сиденьями у колен Паши и услышала, как он стонет... Над головой у меня летали пули. Следы от пуль, которые пролетали касательно, остались на моей одежде. Паша сначала стонал, потом начал хрипеть. Когда он замолчал, у него началось обильное кровотечение. Кровь лилась на меня», – поделилась страшными воспоминаниями Ирина.

Напуганные волонтеры пытались вылезти из автомобиля, и в этот момент к ним подбежали российские солдаты и с криками потребовали, чтобы волонтеры вышли из машины, спрашивали, есть ли у них оружие. А потом скомандовали, чтобы они «валили».

По словам Ирины, она до сих пор не может нормально спать из-за воспоминаний о том страшном утре.

Как отмечают журналисты, автомобиль, за рулем которого сидел Тарас, был далеко не единственной целью российских оккупантов на том перекрестке – таких машин собралось, по свидетельству очевидцев, пять-семь.

Есть свидетели, видевшие, как российские десантники вытаскивали Пашу из машины, а затем оставили там. Забрать тело Павла удалось волонтеру Максиму Шевченко, который в те дни своей машиной смог вывезти из оккупированных городов Киевщины десятки человек.

Напомним, мама Паши Ли сообщила, что убийство ее сына расследуется как военное преступление.

Также сообщалось, что в Сети опубликовали фото с места убийства Паши Ли.

Мама Паши, который был единственным ребёнком, до конца не верила, что ее сына больше нет.