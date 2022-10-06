Некоторые российские военные осознают неизбежность провала войны против Украины и даже начали открыто говорить о приближающемся поражении.

Об этом в эфире единого телемарафона заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, контрнаступление очень сильно нервирует Путина и в Генштабе действительно образовалась политическая оппозиция.

"И есть некоторые военные, которые смело говорят, что война проиграна, что нужно искать способы спасения хотя бы какой-то части Вооруженных сил России... Звучат идеи вплоть до вывода войск", — сообщил Жданов.

При этом пропагандистская машина уже действует самостоятельно, отметил Жданов, и влияет на внутреннюю политику больше, чем лидер Кремля.

Так, пропагандисты критикуют так называемую "специальную военную операцию" и государственную систему, которую они построили. Также они поддают критике ситуацию в армии и в политике.

«Пока, до чего они не дошли, это к тому, чтобы называть фамилию Путин. В РФ начались необратимые" процессы, которые могут привести к изменению политической элиты», - считает Жданов.

Добавим, тем временем в Институте изучения войны считают, что Владимир Путин готовит почву для увольнения министра обороны Сергея Шойгу, переложив вину за поражение в войне. Сейчас глава Кремля ищет поддержки среди силовиков, пытаясь укрепить свои позиции.

Напомним, в Офисе президента Украины сообщили, что потери российскох войск на фронте в ближайшее время сильно возрастут. Ведь на поле боя появятся новомобилизованные, которые ничего не умеют.

Также сообщалось, что официально обїявлено о начале деоккупации еще одной области.

Кроме того, Politeka.net писала, что в украинской разведке перечислили варианты неизбежного поражения Путина.