Российская группировка ВС рф на Херсонском направлении несет огромные потери, убитых за месяц больше двух тысяч.

Как сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в традиционном разговоре с Марком Фейгиным, из 25 тысяч за месяц было ликвидировано почти 2 500. То есть, каждый десятый. Точное количество «300-х», то есть раненых неизвестно, но их тоже не мало.

«Остальные – недоевшие и деморализованы. Вот судьба этой группировки. Это последние элитные российские части, считая кадровые, которые там были. Штурмовая пехота, которую они туда загнали. Вот они там сейчас будут доедать последнюю галошу, и все это очень печально для них закончится. Они еще, конечно, зацепятся раз-два за какие-то промежуточные рубежи, но вцелом им конец, классический военный разгром, катастрофа», - сообщил Арестович.

Добавим, тем временем аналитики Института изучения войны отмечают, что Путин пытается переложить вину за поражения на фронте на министра обороны Шойгу.

Так, Путин своим новым указом отложил мобилизацию всех студентов, в том числе заочников и магистрантов. Он публично заявил, что минобороны рф не внесло своевременных изменений в нормативно-правовую базу по спискам мобилизации, которые ей не подлежат.

При этом уволить главу минобороны Путин не может и не хочет, поскольку провалы, скорее всего, продолжатся, а ответственность за них ляжет уже на следующего министра - и того, кто его назначит.

Напомним, также сообщалось, что в Кремле зреет раскол, началось понимание, что война проиграна.

Также cообщалось, что официально было объявлено о начале освобождения от оккупантов Луганской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что в ближайшее время потери оккупантов резко возрастут.