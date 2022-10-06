По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, пленные рассказывают, что командование их бросило.
«Пленные ведут себя по-разному. Есть перепуганные срочники, есть гоноровые ребята… А сейчас уже, берешь гоноровых ребят, а у них уже абсолютно потухшие глаза. Они абсолютно не верят командованию. И первые показания, которые они дают звучат так: «Мы третьи сутки не можем дозвониться до командования. Они просто не отвечают». Не то что нет авиационной или артиллерийско поддержки, а они просто не отвечают. Доложить обстановку нельзя, приказы узнать. Они поняли, что их бросили. Что им все равно: сдохнешь ты или не сдохнешь. Командованию уже все равно», - пояснил Арестович в традиционной беседе с Марком Фейгиным.
Добавим, тем временем в Сети появились кадры, как под Херсоном россияне на БМП вывесили белый флаг и сдались в плен. Российские военные без боя сдались украинским солдатам и отдали исправную бронемашину.
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Напомним, ВСУ перемалывают последние элиты российской армии на Херсонском направлении.
Также cообщалось, что официально было объявлено о начале освобождения от оккупантов Луганской области.
Кроме того, Politeka.net писала, что в ближайшее время потери оккупантов резко возрастут.