Количество пленных оккупантов растет с каждым днем, многие из них уже понимают, что на поле боя их ждет только смерть.

По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, пленные рассказывают, что командование их бросило.

«Пленные ведут себя по-разному. Есть перепуганные срочники, есть гоноровые ребята… А сейчас уже, берешь гоноровых ребят, а у них уже абсолютно потухшие глаза. Они абсолютно не верят командованию. И первые показания, которые они дают звучат так: «Мы третьи сутки не можем дозвониться до командования. Они просто не отвечают». Не то что нет авиационной или артиллерийско поддержки, а они просто не отвечают. Доложить обстановку нельзя, приказы узнать. Они поняли, что их бросили. Что им все равно: сдохнешь ты или не сдохнешь. Командованию уже все равно», - пояснил Арестович в традиционной беседе с Марком Фейгиным.

Добавим, тем временем в Сети появились кадры, как под Херсоном россияне на БМП вывесили белый флаг и сдались в плен. Российские военные без боя сдались украинским солдатам и отдали исправную бронемашину.

Напомним, ВСУ перемалывают последние элиты российской армии на Херсонском направлении.

Также cообщалось, что официально было объявлено о начале освобождения от оккупантов Луганской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что в ближайшее время потери оккупантов резко возрастут.