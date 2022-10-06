Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.
Так, теперь начинается реализация в рамках ЕС соглашения G7 об экспорте российской нефти. Ценовой потолок после его введения позволит европейским операторам осуществлять и поддерживать транспортировку российской нефти в третьи страны при условии, что ее цена останется ниже заранее установленного «потолка».
Новый пакет санкций также предусматривает ограничения на импорт из россии почти на семь миллиардов евро, в том числе запрет на ввоз готовой продукции из стали, технику, транспортные средства и некоторые химикаты.
Кроме того, вводится запрет на экспорт в россию определенных электронных компонентов, которые могут использовать при создании оружия, детали, используемые в авиационной отрасли, а также вводится запрет на оказание российским компаниям финансовых юридических и IT-услуг.
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Существующие запреты на криптоактивы для россиян были ужесточены путем запрета всех кошельков, учетных записей или услуг хранения криптоактивов, независимо от суммы кошелька (ранее разрешалось до 10 000 евро).
Также с сегодняшнего дня расширяются санкции против физических лиц и компаний из рф.
Напомним, также сообщалось, что в Кремле зреет раскол, началось понимание, что война проиграна.
Также cообщалось, что официально было объявлено о начале освобождения от оккупантов Луганской области.
Кроме того, Politeka.net писала, что в ближайшее время потери оккупантов резко возрастут.