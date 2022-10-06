С пятницы, 7 октября, в Украине вступает в силу новый жесткий запрет.

Об этом сообщили в Комитете по гуманитарной и информационной политике Верховной Рады Украины.

7 октября 2022 года вступает в силу Закон Украины о поддержке национального музыкального продукта и ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора (2310-ІХ).

В частности, с 7 октября запрещается "акустическое насилие" в пассажирском транспорте. Водителям рейсовых пассажирских автобусов и маршруток запрещено воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке.

Запрет относится как к городскому транспорту, так и к пригородным, междугородным, международным маршрутам. За нарушения к водителям могут применить дисциплинарные меры, а предприятие – не допустить к конкурсам на перевозку.

Запрет на шум касается не только водителей, но и самих пассажиров: водитель имеет право высадить нарушителей тишины.

Этим законом с 7 октября также запрещено публичное воспроизведение фонограмм, видеограмм или клипов российских певцов, кроме включенных в Перечень музыкальных исполнителей государства-агрессора, осуждающих агрессию против Украины.

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