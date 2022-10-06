В Виннице женщине присудили содержание под стражей с определением более 200 тысяч гривен залога.
Как сообщает пресс-служба, Винницкого апелляционного суда, женщина во время войны хотела продать товары гуманитарной помощи с целью получения прибыли.
Коллегия апелляционного суда оставила по-прежнему определение следственного судьи городского суда.
Адвокат в своей апелляционной жалобе, в частности, доказывал, что имущество, изъятое по месту работы его подзащитной, не является гуманитарной помощью, продавать его никто не планировал, а передать одной из общественных организаций.
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Прокурор же сообщил, что руководитель подозреваемой с ней даже не знаком.
Как предполагает следствие, женщина собиралась реализовать товары гуманитарной помощи примерно на полмиллиона гривен.
Речь идет о кровоостанавливающих турникетах, медицинских средствах и медикаментах. Объявление об их реализации женщина размещала на сайте «ОЛХ» и в «Инстаграмме».
Сейчас 25-летняя виннитчанка – на свободе, поскольку залог уплатила.
Также сообщалось, кто имеет право на компенсацию в случае уничтожения или повреждения имущества .
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