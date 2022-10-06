В Киеве задержали мужчину, который пытался похитить жену товарища из-за долгов.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Как рассказали правоохранители, событие произошло вчера, 5 октября, у моста Патона в Печерском районе столицы. Проезжая рядом, военнослужащий ВСУ заметил женщину с завязанными руками, которую толкал в автомобиль неизвестный мужчина.
"Военный немедленно отреагировал и остановил нападающего. Правоохранители установили, что местный житель 1967 года рождения решил похитить жену своего товарища, якобы задолжавшего ему почти 7 тысяч долларов США. Фигурант встретил 43-летнюю пострадавшую у ее дома в Оболонском районе и силой затолкал в автомобиль. Далее он связал женщине руки и заклеил рот скотчем и, угрожая оружием, повез ее», – рассказали в полиции.
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В какой-то момент злоумышленник на несколько минут остановился на обочине. Это позволило женщине выйти из машины, и в этот момент ее увидел военный. После обыска автомобиля мужчину полицейские обнаружили и изъяли пистолет с патронами и направили его на экспертизу.
По факту незаконного лишения свободы или похищения человека возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.
Напомним, минувшей ночью оккупанты нанесли сильнейший ракетный удар по жилым домам в центре Запорожья.
Также сообщалось, что в разведке перечислили варианты неизбежного поражения Путина.
Кроме того, Politeka.net писала, что Наташа Королева не против отправить своего мужа Тарзанаа на войну против Украины.