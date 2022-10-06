Сегодня, 6 октября, на Буковине простились с 22-летней патрульной Таисией Татарин, погибшей при исполнении служебных обязанностей.

Полицейская получила смертельное огнестрельное ранение во время вызова о развращении несовершеннолетних.

В последнюю дорогу полицейскую провели в родном селе Розтоки. Почтить девушку пришло немало людей.

Как передает Суспільне , знакомые и друзья 22-летней патрульной поначалу не могли поверить, что девушка погибла. Рассказывают, что Таисия была дружеской и объединяла вокруг себя людей. Ее запомнили веселой, уверенной и сильной.

"Думаю, все ее любили и она нас тоже. Всегда нас поддерживала. Когда я узнала о гибели, сначала не могла в это поверить", - рассказывает одноклассница Татьяна Олексюк.

После школы Таисия окончила колледж и училась в академии патрульной полиции в Ровно. В марте 2021 приняла присягу, говорит командир роты, в которой служила патрульная, Андрей Паранюк. Он рассказывает, что на работе Таисия была весела, добра и поддерживала коллег.

Патрульная погибла, отрабатывая последнюю смену перед отпуском. После этого должна была ехать за границу к мужчине, которого не видела девять месяцев. Вызов о развращении несовершеннолетних поступил примерно в 17:00, сдать смену Таисия должна была бы в 20. Ее родственник и коллега Артур Матиос говорит, что девушка очень любила работу. Они работали в одном подразделении.

"Это большая беда для всех. В первую очередь для родителей, мужа и сестры, для всей полицейской семьи. Она должна была жить и жить, имела планы на будущее. Таисия выполняла свои должностные обязанности. И, к сожалению, работа ее забрала" , – говорит Матиос.

Напомним, вечером 3 октября при исполнении служебных обязанностей погибла 22-летняя патрульная Таисия Татарин. Экипаж патрульных выехал на вызов о развращении несовершеннолетних возле лицея №20 в Черновцах.

Человек, которого должны были задержать, имел при себе оружие и открыл огонь. Напарник патрульный был ранен.

В полиции разыскивали стрелку и усиленно патрулировали школы. 5 октября вблизи детской поликлиники на проспекте Независимости в Черновцах мужчину задержали. В этот момент он открыл огонь, поэтому полицейские применили ответное оружие. Мужчину ранили, он скончался в машине скорой.

Напомним, в ночь на 5 октября оккупанты впервые атаковали Киевскую область дронами-камикадзе и впервые ударили по населенному пункту так далеко от линии фронта.

Также сообщалось, что оккупанты ударили по гражданской колонне под Запорожьем. В результате обстрела погибли 31 человек, пострадали более ста.

Тем временем ВСУ продолжают контрнаступление, началось освобождение Луганской области.