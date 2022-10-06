Российские оккупанты пытались заставить пленных защитников из батальона "Азов" на них работать.

Как передает ТСН , об этом во время пресс-конференции рассказал Богдан Кротевич, начальник штаба полка "Азов". Украинские воины от сотрудничества с врагом отказались.

"Когда мы вышли из плена, ГУР рф хотело завербовать бойцов "Азова". Говорили примерно следующее: "Ребята, вы хорошо сражаетесь, давайте вместе уничтожать Запад и США". У "Азовцев" было единодушное мнение по этому поводу - они наши враги, мы – украинские военные, Украина – наша Родина.

Я лично родился в Независимой Украине. У меня мотивация воевать против любого, кто нападет на мою страну, будь то российская федерация или какая-нибудь другая страна. Скажу, что многие тогда так ответили. После этого история "дружищ" закончилась", - сказал начальник штаба полка "Азов".

Напомним, ВСУ перемалывают последние элиты российской армии на Херсонском направлении.

Также cообщалось, что официально было объявлено о начале освобождения от оккупантов Луганской области.

Кроме того, Politeka.net писала, что в ближайшее время потери оккупантов резко возрастут.