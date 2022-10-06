Очередной перехват украинской военной разведкой разговора российского оккупанта с женой свидетельствует о полном отчаянии, которое сейчас царит в военных подразделениях рашистов.

Аудио перехват опубликован на официальном сайте ГУР МО Украины.

Рашист сквозь слезы рассказывает жене, что хоть он и уходил на фронт медиком, сейчас вынужден со всеми сидеть в окопе. А также о том, что их подразделение, в котором насчитывается 500 человек, окружают украинские войска.

"Нас будто в окружение берут.

-Да вас там много народа? Я ведь не знаю, что спрашивать.

-Может быть больше 500.

-Капец, вы выходите в самой ж*пе.

-Возможно, успеет свалить куда-то. Вроде бы медиком сюда отправили, а по идее я совсем не медик. Со всеми в окопе сижу, плачу».

Напомним, дроны-камикадзы взрывают Киевщину, начались пожары.

Также сообщалось, что украинцев предупредили, кого из них скоро могут попросить эвакуироваться из дома.

Кроме того, Politeka.net писала об отрывке из дневника оккупанта, сравнивающего увиденное на поле боя с адом.