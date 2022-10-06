В соцсетях появилась информация о том, что жительница россии, имеющая режиссерское образование, получила повестку.

Как передает Байрактар Ньюз, в повестке сказано, что Людмила на основании указа президента рф владимира путина об объявлении мобилизации должна явиться в военкомат для уточнения документом воинского учета.

При себе она должна иметь документы, которые указаны в повестке. Если она не явится в указанный срок, то будет нести ответственность в соответствии с законодательством рф.

В сети пишут, что 35-летняя проживает в Питере и окончила Питерский гуманитарный университет по специальности «режиссер». У нее отсутствует военный билет и военный опыт.

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