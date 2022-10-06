Группа российских военных сбежала из воинской части казачьего отряда «Дон», расположенной в аннексированном Херсоне — они объявлены в розыск.

Как передает Meduza, об этом сообщает глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.

Согласно фотоориентировки, из части сбежали 13 военнослужащих. С собой они взяли оружие, боеприпасы и угнали два автомобиля Минобороны рф.

Из ориентировки следует, что как минимум трое сбежавших из воинской части до участия в войне проживали в Москве.

«При установлении лиц и их задержании соблюдать крайнюю осторожность, вооружены автоматическим оружием, пистолетами, подствольным гранатометом, выстрелами к нему и ручными гранатами. Крайне опасны, имеют боевой и оперативный опыт, подозреваются в серии тяжких и особо тяжких преступлений на территории Херсонской области», — говорится в ориентировке.

По последним данным, военнослужащие поехали из Херсона в Крым. На полуостров они въехали уже на четырех автомобилях. В данный момент их местонахождение неизвестно.

«Ушедшие на войну уголовники ожидаемо вооружились, сколотили банду и поехали на гастроли. С автоматами и гранатометами на автомобилях, принадлежащих Минобороны рф», — прокомментировал ситуацию глава «Агоры» Павел Чиков.

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