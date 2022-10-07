Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в традиционной беседе с Марком Фейгиным.

По его словам, россия смогла отправить в учебные центры уже 92 тысячи человек.

"Первая волна вся уйдет на пополнение уже имеющихся подразделений, которые пополнятся военной техникой с ремонта, техникой, снятой с хранения. И там остатки кадрового ядра… к нему добавят мобилизованных", — сообщил Арестович, как будут развиваться события.

По словам представителя ОП, в Минобороны рф докладывают начальникам о серьезным проблемах с проведением «частичной мобилизации» в регионах. В частности, со снабжением вооружения и техникой.

При этом существуют сомнения, по поводу возможности формирования в армии рф боевых соединений из новых мобилизованных. По мнению Арестовича, даже если россия призовет 17 миллионов человек, это уже ничего не изменит.

«Это все будет только для внутренней российской повестки, связанной с постановкой людей под контроль на многочисленных полигонах, чтобы на митинги не ходили. И имеет главную цель – решение социальной базы протеста, потому что в военном отношении не удается их вооружить», - отметил советник ОП.

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